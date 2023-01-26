قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن كل السيناريوهات مفتوحة، من أهمها التقار

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن كل السيناريوهات مفتوحة، من أهمها التقارب بين مجلسَي النواب والدولة، وإن كانت جميعها تلتقي في نقاط خلافية لا بد من حسمها والتوافق عليها أولاً، مشيرا إلى أن المشكلة ليست خلافاً بين المجلسين أو بين شخصية ليبية وأخرى… الأزمة تكمن في صعوبة التوافق حول النقاط الخلافية، وفي مقدمتها انتخاب الرئيس، والسلاح وإدارة أموال النفط، وكذلك خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

#الحدث_الليبي