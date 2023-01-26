صور | أسامة جويلي آمر ” المنطقة العسكرية الجبل الغربي ” التابع للرئاسي يتابع مع قيادات المنطقة الرفع من المستوى القتالي و التنظيمي للوحدات. #ليبيا #المرصد ( المكتب الإعلامي )