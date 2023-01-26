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صور | أسامة جويلي آمر ” المنطقة العسكرية الجبل الغربي ” التابع للرئاسي يتابع مع

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | أسامة جويلي آمر ” المنطقة العسكرية الجبل الغربي ” التابع للرئاسي يتابع مع قيادات المنطقة الرفع من المستوى القتالي و التنظيمي للوحدات. #ليبيا #المرصد ( المكتب الإعلامي )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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