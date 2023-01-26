عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: – مجلس النواب بدأ بتشكيل لجان لوضع خارطة طريق لل

عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة:

– مجلس النواب بدأ بتشكيل لجان لوضع خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات قبل نوفمبر المقبل سواء وصل إلى توافق مع القوى المختلفة أم لا.

– مجلس النواب يستغل جميع الفرص، فإما أن يتم التوافق مع قوى فاعلة في الغرب الليبي، سواء أكان مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي، أو أي قوى تسيطر على الأرض، أو يمضي في المسار وحده.

– من حق مجلس النواب إصدار قوانين خاصة بالانتخابات، وهذا ما حصل في السابق لكن القوة القاهرة في الغرب، هي ما عطلت الانتخابات.

– الآن كحل أخير سيبدأ مجلس النواب في وضع خارطة طريق جديدة.

#ليبيا_24

2023-01-26 14:56:03

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