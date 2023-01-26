صور | البحث الجنائي #صبراتة يداهم محلات ” سوق الذهب ” وسط المدينة بعد ضبطه شخصين قاما ببيع 6900 دولار لأحد المحلات بقيمة 36 ألف دينار ليتضح بأنها جميعها مزورة و بطريقة محكمة . #ليبيا #المرصد ( المديرية )