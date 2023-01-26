عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: مجلس النواب سيبدأ في وضع خارطة طريق جديدة، ومن حق

عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: مجلس النواب سيبدأ في وضع خارطة طريق جديدة، ومن حقه إصدار قوانين الانتخابات.

ــ المجلس بدأ في تشكيل لجان لوضع خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات قبل نوفمبر المقبل، سواء وصل إلى توافق مع القوى المختلفة أم لا.

ــ إما أن يتم التوافق مع قوى فاعلة في الغرب الليبي سواء أكان مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي، أو أي قوى تسيطر على الأرض، أو يمضي مجلس النواب في المسار وحده.

ــ مجلس النواب يستغل جميع الفرص، والقوة القاهرة في الغرب هي من عطلت الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-26 16:18:24

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