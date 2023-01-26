المحامية الأمريكية ويتني مينتر، ذكرت في جلسة محاكمة بوعجيلة مسعود، أمس الأربعاء، أنه ليس لديه أصول كبيرة ولم يعمل منذ فترة طويلة، ويدفع أقساط الرهن العقاري لمنزل في #ليبيا، ويساعد أطفاله في تغطية نفقات معيشتهم وتكاليف العلاج.

ــ المحامية الأمريكية أكدت أن عائلة بوعجيلة مسعود لم تتمكن من توكيل محامي دفاع بمفردها.

ــ هذه المحامية عينتها القاضية الأمريكية موكسيلا أوبددايا، لتمثيل بوعجيلة مسعود في جلسة أمس الأربعاء.

ــ القاضية الأمريكية كلّفت “ويتني مينتر” بالحضور معه في محاكمة يوم 8 فبراير القادم، وجلسة احتجاز في 28 من الشهر ذاته، بعد تأجيل جلسة الأمس لعدم قدرة أسرة مسعود. على توفير محامي. #ليبيا_برس (وكالات)

2023-01-26 16:55:03

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