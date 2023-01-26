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تمكنت وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات وبقايا الحرب بفرع هيئة السلامة الوطنية بب

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تمكنت وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات وبقايا الحرب بفرع هيئة السلامة الوطنية ببلدية بني وليد، من انتشال أكثر من 200 قذيفة من الحجم المتوسط والصغير من عدة أماكن بوادي سوف الجين شرق المدينة، بينها 119 قذيفة دبابة و80 قذيفة هاون، فضلاً عن 50 حشوة قذيفة دبابة.
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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