الإخواني خالد المشري: كل المسلحين في #ليبيا حاليًا، متواجدين تحت إطار نظامي، حتى لو كانت عملية استيعابه خاطئة.

ــ المنطقة الغربية يوجد بها أطراف صراع عديدة ما بين تيار فبراير ومؤيدي سيف وحفتر، بعكس المنطقة الشرقية التي هي كلها تحت احتلال تيار الكرامة.

ــ لا يوجد في ليبيا تيار للإسلام السياسي، فليبيا كلها مسلمين، بل هناك قوى وطنية.

ــ لن يتم تقسيم البلاد، رغم كل المحاولات، وهناك تقارب كبير جدًا بين #القاهرة و #أنقرة فيما يتعلق بالانتخابات الليبية.

ــ #أمريكا أهم لاعب في الأزمة الليبية، ولكنها ليست اللاعب الوحيد وتدخلها ليس معناه استبعاد الأطراف الأخرى.

ــ لا نريد تكرار تجربة #تونس ونخلق ديكتاتور جديد يسيطر على كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ــ الوثيقة الدستورية تحقق التوازن المطلوب لحل الأزمة الليبية وتعوق ظهور ديكتاتور في #ليبيا.

ــ هذه الوثيقة الدستورية ستُنهي الموجودين حاليًا في السلطة التنفيذية والتشريعية، وتؤطر لسلطات جديدة انتقالية تمهد للانتخابات.

ــ لو تعذر إجراء أي مرحلة من مراحل الوثيقة الدستورية، سيستمر مجلسي النواب والدولة، وستعتبر كل الإجراءات السابقة كأن لم تكن.

ــ لا أرى أن هناك جدوى من تغيير حكومي من دون التوافق على القاعدة الدستورية. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-01-26 20:46:24

1674765984