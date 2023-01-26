أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول التوربينة الرابعة لمشروع محطة طبرق الاستعجالي مع المولد الخاص بها، بالإضافة إلى معدات تشغيلية وذلك على متن الباخرة “باسيفيكا” التي رست في ميناء طبرق البحري.

وأوضحت الشركة أن هذه العملية تأتي ضمن خطة استكمال المشروع لزيادة القدرات الإنتاجية من أجل دعم الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها.

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