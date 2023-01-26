جماهير أهلي #طرابلس تُهدد في بيان، بإسقاط حكومة الدبيبة حال عدم حصول ناديهم على دعم مماثل لما حصل عليه نادي الاتحاد.
البيان: النادي الأهلي يتعرض لتهميش من قبل حكومة الدبيبة ووزارة الرياضة المتمثلة في وزيرها المدعو عبدالشفيع الجويفي فيما يتعلق بالدعم المادي.
– الدبيبة منح النادي الغريم 10 مليون دينار ليبي في حين أن نادي الأهلي لم يتلق أي دعم مادي بأي مبلغ من هذه الحكومة.
– هذا المشهد متكرر ومستفذ وكأن أموال الشعب الليبي ملك لرئيس الحكومة والذي يعتبر رئيس سابق للنادي الغريم وأحد أكبر داعميه.
– الدبيبة سبق ودفع تكاليف تعاقدات لاعبي فريقهم الأول أو تسديد الديون المستحقة عليهم.
– نرفض ونستنكر ما يقوم به الدبيبة ووزير رياضته المدعو عبدالشفيع الجويفي من استغلال نفوذهم لصالح النادي الغريم وتهميش النادي الأهلي.
– نطالب بمعاملة النادي الأهلي وكل الأندية الليبية على قدر المساواة وإعطاء النادي الأهلي حقه من الدعم أسوة بالنادي الغريم.
– جماهير النادي لن تقف مكتوفة الأيدي وستخرج في مظاهرات عارمة تغلق فيها كل شوارع طرابلس حتى إسقاط هذه الحكومة. #ليبيا_برس
2023-01-26 21:07:44
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