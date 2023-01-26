بالاسماء… مجلس الدولة الاستشاري يعلن انتهاء لجنته من فرز ملفات مترشحي المناصب السيادية لرئاسة مفوضية الانتخابات

تأكيدًا لما انفردت به “ليبيا برس”.. مجلس الدولة الاستشاري يعلن انتهاء لجنته من فرز ملفات مترشحي المناصب السيادية لرئاسة مفوضية الانتخابات.

المجلس أعلن أيضًا انتهائه من ملفات مترشحي رئاسة ديوان المحاسبة ونائب محافظ المصرف المركزي ووكيلي هيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.

المجلس طلب من أصحاب الملفات المرشحة للمناصب السيادية تسليم تسجيل مرئي يعرف بهم وببرنامجهم في موعد أقصاه نهاية الأحد القادم

مصدر من مجلس الدولة كان قد كشف لليبيا برس أن المشري يحاول تعيين شخصية مقربة منه في منصب رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بدلاً من عماد السائح.

وفق المصدر اقترح المشري اختيار شخص بعينه لتصديق مجلس النواب عليه، بدلاً من إرسال قائمة بها 11 أسمًا مُقترحًا، وأغلب من حضروا الاجتماع رفضوا مقترح المشري باختيار مرشح بعينه.

المشري كان قد كشف في تسريب صوتي تقديم عقيلة للسائح ككبش فداء مقابل تغيير رئاسة هيئة الرقابة الإدارية للتضييق على الدبيبة.

المشري قال في التسريب: عقيلة طلب منا تغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقابل تغيير عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات.

قائمة المترشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة المفوضية كانت تضم 11 اسمًا هم؛ العارف صالح الخوجة، وناجي السيد محمد عبدالرحمن، وسناء سعيد الليشاني، وأسامة محمد الطاهر الشريف.

كان من بين المترشحين أيضًا؛ عبدالرزاق فرج بن حليم، وصلاح الدين الهادي الكميشي، ورجب ضو خليفة المريض، وعبدالسلام بشير خليفة الصغير، ورياض محمد عبدالجليل برشان، وعبدالرحمن امحمد قريش، ومحمد هدية محمد درياق. #ليبيا_برس

2023-01-26 23:36:41

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