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رئيس غرفة التجارة #طبرق، إبراهيم الجراري: المواطن الليبي يتحصل على الغذاء والدوا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

رئيس غرفة التجارة #طبرق، إبراهيم الجراري: المواطن الليبي يتحصل على الغذاء والدواء من #مصر ودول الجوار، فماذا قدمت له حكومة الوحدة الوطنية؟.

ــ الدواء متوفر في مصر بأسعار أرخص من #ليبيا، وكذلك الأمر بالنسبة للسلع الأساسية.

ــ المواطن الليبي يشعر أنه في دولة غريبة، ليست بلاده، رغم ما بها من خيرات.

ــ العائلات في ليبيا تحت خط الفقر، وفاض الكيل بالمواطن الليبي، ونطالب بتوفير الغذاء والدواء فقط، ولا نطالب بأي رفاهيات أو كماليات.

ــ توحيد سعر الصرف، قرار مجحف، وكل دول العالم بها بطاقات تموينية للأفراد إلى ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-27 01:48:47

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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