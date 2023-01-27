تفوق فريق الأخضر على نظيره الانتصار وديا، برباعية نظيفة، ضمن استعداداته لكأس ا

تفوق فريق الأخضر على نظيره الانتصار وديا، برباعية نظيفة، ضمن استعداداته لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي يخوض فيها ممثل ليبيا أولى لقاءاته في افتتاح دور المجموعات أمام مارومو جالانتس الجنوب الإفريقي في الثاني عشر من شهر فبراير المقبل، وينافس الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم مارومو غالانتس الجنوب الإفريقي واتحاد الجزائر وسانت إيلوي من الكونغو الديمقراطية.

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