عضو مجلس النواب، سعد المريمي: لا حاجة للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في ظل وجود الإعلان الدستوري الحالي، واستمرار العمل به حتى الآن.

ــ الهدف من عدم اللجوء للإعلان الدستوري هو إطالة أمد المرحلة الراهنة.

ــ الإصرار على إجراء الانتخابات بالقاعدة الدستورية، يتطلب انتظار دستور للبلاد، والذي لم يُستفتَ عليه من الشعب بعد.

ــ من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية بالإعلان الدستوري، على غرار الانتخابات التي أتى بها مجلس النواب الحالي.

ــ اللجان الدائمة هي التي من المفترض أن يوكل لها المهمة المتعلقة بالمسارين الدستوري والتنفيذي، دون الحاجة إلى تشكيل أي لجان جديدة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-27 00:04:17

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