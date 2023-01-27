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انطلقت في بلدية الرحيبات، أعمال المرحلة الأولى لإنشاء خزان تجميع مياه النهر الصن

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

انطلقت في بلدية الرحيبات، أعمال المرحلة الأولى لإنشاء خزان تجميع مياه النهر الصناعي بالساحة الشعبية، بسعة 2000 متر مكعب. وأوضحت البلدية أن الخطوة تأتي في إطار مشروع توريد وتنفيذ نقل مياه النهر الصناعي لتغذية التجمعات السكنية.
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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