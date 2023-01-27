أعلن ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، تحصله على وثيقة الامتثال للمرفق المينائي “DOC” وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية “ISPS-Code” ليكون أول ميناء ليبي يدخل قائمة الموانئ العالمية. وأوضحت إدارة الميناء أن هذه الوثيقة تساعد في استقطاب خطوط ملاحية جديدة، وتقليل قيمة التأمين على السفن الراسية في الميناء، باعتبار أنه يمتثل لاشتراطات المدونة الدولية.

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