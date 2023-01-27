حزب ليبيا للجميع يستنكر في بيان عزم حكومة الدبيبة توقيع اتفاقيات نفطية خلال زيار

حزب ليبيا للجميع يستنكر في بيان عزم حكومة الدبيبة توقيع اتفاقيات نفطية خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية بين الوطنية للنفط وشركة إيني الايطالية لزيادة حصتها وتخفيض حصة ليبيا.

البيان: الحكومة منتهية الولاية والمشروعية تخالف الاتفاقية الموقعة في عام 2008 مع شركة إيني.

– الاتفاق يقضي بأن تكون حصة ليبيا 60% وحصة الشريك 40% لمدة 10 سنوات على أن تخفض نسبة الشريك إلى 30% بعد نفاذ الاتفاقية.

– الاتفاق أيضًا يُخالف الإعلان الدستوري وخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي.

– نُشدد على أن أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم في أي مجال لن يعتد بها الا من خلال سلطات شرعية منتخبة تعمل وفق دستور دائم للبلاد. #ليبيا_برس

2023-01-27 12:00:16

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