نظم قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنغازي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بقسم التسويق بكلية الاقتصاد ندوة حول (التسويق الإلكتروني في ليبيا – الواقع والتحديات)، وتركزت الندوة على مناقشة التسويق الالكتروني في ليبيا من حيت نشأته وتطوره وظروف تطبيقه محليا، وأبعاده وعلاقته بالعلام والعلاقات العامة، وأشكال الإعلان الإلكتروني المتداول محليا.
#الحدث_الليبي
نظم قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنغازي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدري
نظم قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنغازي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بقسم التسويق بكلية الاقتصاد ندوة حول (التسويق الإلكتروني في ليبيا – الواقع والتحديات)، وتركزت الندوة على مناقشة التسويق الالكتروني في ليبيا من حيت نشأته وتطوره وظروف تطبيقه محليا، وأبعاده وعلاقته بالعلام والعلاقات العامة، وأشكال الإعلان الإلكتروني المتداول محليا.
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