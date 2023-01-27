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نظم قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنغازي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدري

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نظم قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنغازي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بقسم التسويق بكلية الاقتصاد ندوة حول (التسويق الإلكتروني في ليبيا – الواقع والتحديات)، وتركزت الندوة على مناقشة التسويق الالكتروني في ليبيا من حيت نشأته وتطوره وظروف تطبيقه محليا، وأبعاده وعلاقته بالعلام والعلاقات العامة، وأشكال الإعلان الإلكتروني المتداول محليا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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