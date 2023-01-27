قال رئيس غرفة التجارة بطبرق، إبراهيم الجراري، إن المواطن الليبي يتحصل على الغذاء والدواء من مصر ودول الجوار، مشيرا إلى أن الدواء متوفر في مصر بأسعار أرخص من ليبيا، وكذلك الأمر بالنسبة للسلع الأساسية، كما أكد أن العائلات في ليبيا تحت خط الفقر، وفاض الكيل بالمواطن الليبي، ونطالب بتوفير الغذاء والدواء فقط، ولا نطالب بأي رفاهيات أو كماليات.

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