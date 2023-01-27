صور | سقوط قاذف ” آر بي جي ” على مسجد أبو السباع بمدينة #الزاوية نتيجة للرماية ا

صور | سقوط قاذف ” آر بي جي ” على مسجد أبو السباع بمدينة #الزاوية نتيجة للرماية العشوائية باحدى الأعراس في المدينة ليلة البارحة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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