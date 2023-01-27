أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، دعم بلاده بشدة جهود الو

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، دعم بلاده بشدة جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لتشجيع جميع الأطراف الليبية، وقال “هدفنا في ليبيا رؤية القادة الليبيين يوافقون على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وتلبية مطالب الشعب الليبي بحكومة منتخبة موحدة يمكنها بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لليبيا”.

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