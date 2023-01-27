محمد عون وزير النفط بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية: دعونا بعض شركات النفط الروسي

محمد عون وزير النفط بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية: دعونا بعض شركات النفط الروسية للعودة للعمل في الاستكشاف في ليبيا.

– من الممكن عودة الشركات الروسية بالفعل للتفاوض مع مؤسسة النفط .

– شركتا تات نفط وغاز بروم الروسيتان حصلتا على قطع استكشافية في ليبيا بالفعل.

– بعد 17 فبراير 2011 غادرت الشركات الروسية نتيجة القوة القاهرة، وربما تعود تلك الشركات.

– عندما تسلمت عملي كوزير للنفط كانت هناك العيدي من المراسلات مع شركة غازبروم الروسية لكن بعدها لم تعاود المراسلات بخصوص أي شيء. #ليبيا_برس (مقابلة صحفية)

2023-01-27 16:30:55

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