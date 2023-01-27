منسقة الأمم المتحدة المقيمة في ليبيا للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون: – وقف إطلا

منسقة الأمم المتحدة المقيمة في ليبيا للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون:

– وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من العام 2020 أسهم في خفض عدد النازحين داخليا بنسبة 58%.

– العدد أصبح في أغسطس من العام الفائت ألفا 134 قياسا بـ316 في أكتوبر من العام 2020

– الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء لدعم انتقال ليبيا إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

– الصدمات العالمية إلى جانب السياق السياسي والأمني الهش في ليبيا أثروا على وضع البلاد وسكانها بشكل عام.

– أزمة أوكرانيا وتغير المناخ من أهم هذه الصدمات، ما قاد لتصميم خطة للطوارئ بهدف معالجة الأزمات متعددة الأوجه بضمنها النزاعات المحتملة والكوارث الطبيعية.

#ليبيا_24

2023-01-27 17:34:00

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