منسقة الأمم المتحدة المقيمة في ليبيا للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون: – وقف إطلا

منسقة الأمم المتحدة المقيمة في ليبيا للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون:
– وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من العام 2020 أسهم في خفض عدد النازحين داخليا بنسبة 58%.
– العدد أصبح في أغسطس من العام الفائت ألفا 134 قياسا بـ316 في أكتوبر من العام 2020
– الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء لدعم انتقال ليبيا إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
– الصدمات العالمية إلى جانب السياق السياسي والأمني الهش في ليبيا أثروا على وضع البلاد وسكانها بشكل عام.
– أزمة أوكرانيا وتغير المناخ من أهم هذه الصدمات، ما قاد لتصميم خطة للطوارئ بهدف معالجة الأزمات متعددة الأوجه بضمنها النزاعات المحتملة والكوارث الطبيعية.
#ليبيا_24
2023-01-27 17:34:00
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