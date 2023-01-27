اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـ #ليبيا، ترفض في بيان لها، تحويل البلاد إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حماية لـ #أوروبا.

البيان: نرفض السياسات الأوروبية والإيطالية تجاه ليبيا بشأن قضايا الهجرة.

ــ نرفض استمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعية، التي تم المُصادقة عليها بين #إيطاليا و #مالطا، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة خلال سنوات 2017 و2020م.

ــ نرفض أي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم في ليبيا.

ــ على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين والعمل على التوقف عن إعادتهم القسرية للسواحل الليبية.

ــ المهاجرون واللاجئون الأفارقة العائدون إلى ليبيا من أوروبا، يتعرضون لجرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز التي تسيطر عليها جماعات مسلحة.

ــ بات من الملح أكثر من أي وقت مضى، وقف عمليات إعادة المهاجرين واللاجئين قسريًا إلى ليبيا، ووضع آلية لضمان حماية المتواجدين على أراضيها. #ليبيا_برس

2023-01-27 18:44:56

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