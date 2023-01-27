مصدر من مجلس الدولة الاستشاري لليبيا برس: صلاح الدين الهادي الكميشي، هو مُرشح خا

مصدر من مجلس الدولة الاستشاري لليبيا برس: صلاح الدين الهادي الكميشي، هو مُرشح خالد المشري لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات.

ــ صلاح الدين الكميشي، كان يشغل مدير مكتب التخطيط والمتابعة بالمفوضية، ويشغل حاليًا منصب مدير إدارة العمليات بالمفوضية.

ــ المشري حاول إقناع لجنة المناصب السيادية باختيار الكميشي فقط، من ضمن المرشحين الـ19 لإرساله، لمجلس النواب لإقراره رئيسًا للمفوضية.

ــ كنت سأكشف عن اسم “الكميشي” بعد صدور القوائم النهائية التي سيتم إرسالها لمجلس النواب، إلا أنني قررت إعلان الاسم، بعدما وجدته متداولاً على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

ــ المشري يسعى لفرض سيطرة تيار الإسلام السياسي على الانتخابات وعزل خصومهم، كما حدث في انتخابات المؤتمر الوطني سنة 2012م.

ــ المشري تحدث خلال الاجتماع بلجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة عن منصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات تحديدًا.

ــ أغلب من حضروا الاجتماع رفضوا مقترح المشري باختيار مرشح بعينه. #ليبيا_برس

2023-01-27 20:16:39

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