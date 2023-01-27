صور | وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة تشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بشأن ” الأشخاص ذوي الإعاقة و الفقر متعدد الأبعاد ” في #قطر . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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