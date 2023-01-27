صحيفة “مالطا تو داي”:

– مالطا تمنح ترخيصًا لشركة نفطية للاستكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا و إيطاليا.

– المنطقة التي منحت مالطا ترخيصًا للاستكشاف فيها، سبق وأرسلت ليبيا عام 1980 زوارق بحرية، لوقف عمليات التنقيب فيها، بعدما منحت مالطا حينها، رخصة استكشاف لشركة إيطالية.

ـ القضية وصلت إلى محكمة العدل الدولية، التي حكمت بأن المنطقة خط وسط بين مالطا وليبيا، ولكن تم تعطيل الحكم بسبب مطالبة إيطاليا بحقوقها في المنطقة.

ـ مالطا منحت شركة “ألبيون إنيرجي” ترخيصا للاستكتشاف وإجراء دراسات جيولوجية في المنطقتين 2 و 7، والتي تغطي نحو 18000 كيلومتر مربع من الجرف القاري لمالطا.

ـ مالطا كانت تحاول إجراء دراسات في نفس المنطقتين عام 2007، ولكن أوقفتها بعد مطالبة إيطالية بحقوقها عام 2015.

ـ الحكومة المالطية وقعت عقدًا مع الشركة لمدة عامين، للقيام بأعمال الاستكشاف وإجراء دراسات جيولوجية في المنطقتين.

ـ الحكومة المالطية لم تشر في بياناتها إلى الخلافات مع إيطاليا وليبيا حول هذه المنطقة، وما إذا كان تم حلها أو الوصول إلى تفاهمات معهما أم لا.

#ليبيا_24

2023-01-28 01:35:36

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