المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: – الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة إلى إد

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو:

– الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة إلى إدارة وتوزيع الموارد النفطية بشفافية وعدالة.

– لابد من تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا لصالح جميع المواطنين.

– مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة الموقعة في أكتوبر عام 2022 أكدنا فيها موقفنا بشأن تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي .

– الاتحاد الأوروبي تربطه مصالح اقتصادية قوية مع ليبيا.

– نحن على استعداد للتعاون مع ليبيا ولكن لابد من تهيئة الظروف لفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

#ليبيا_24

2023-01-28 00:27:29

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