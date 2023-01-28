المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: – الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة إلى إد

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو:
– الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة إلى إدارة وتوزيع الموارد النفطية بشفافية وعدالة.
– لابد من تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا لصالح جميع المواطنين.
– مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة الموقعة في أكتوبر عام 2022 أكدنا فيها موقفنا بشأن تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي .
– الاتحاد الأوروبي تربطه مصالح اقتصادية قوية مع ليبيا.
– نحن على استعداد للتعاون مع ليبيا ولكن لابد من تهيئة الظروف لفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.
#ليبيا_24
2023-01-28 00:27:29
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