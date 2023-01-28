مستشارالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سابقا ستيفاني وليامز: – من السهل با

مستشارالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سابقا ستيفاني وليامز:

– من السهل بالفعل التنبؤ بما هو أسوأ في ليبيا. الانقسامات السياسية والمجتمعية مستمرة، وحقوق الإنسان منتهكة بشكل صارخ، والأسلحة وفيرة، والتدخل الأجنبي السلبي مستمر، والقائمة تطول.

– يبدو أن احتمال العودة إلى نوع الحرب واسعة النطاق التي شهدناها خلال 2019 – 2020 غير مستبعد:

– هذا تحدٍ للأجيال يجب أن يأخذ في الاعتبار عدة عوامل تميز ليبيا عن سياقات ما بعد الصراع الأخرى:

1- ليبيا دولة ريعية يحصل فيها غالبية السكان من جميع أطراف النزاع على رواتب من الدولة.

2- الجماعات المسلحة المختلطة هي مؤسسات متكاملة رأسيا وقد اخترقت الجهات الرسمية بشكل كامل.

3- تتطلب عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المستدامة وإصلاح قطاع الأمن عدالة ومساءلة ومنهجًا لامركزيا.

4- ينبغي تجنب الإدماج المباشر للجهات المسلحة في العملية السياسية.

5- يجب أن تكون العقوبات على مستوى قانون ماغنيتسكي مطروحة على الطاولة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون السرقة الصارخة لممتلكات الشعب الليبي.

– في صيف العام 2018 ، كان عدد عناصر الجماعات المسلحة في غرب ليبيا قد تكاثر بأعداد كبيرة من نحو 30 ألفًا حسب الاحصائيات بعد 2011.

– الجماعات المسلحة المختلطة في جميع أنحاء البلاد اختطفت صلاحيات الدولة من اعتقال واحتجاز ومراقبة وسلطات ذات صلة بالمخابرات، كل ذلك خلال القيام بأنشطة على غرار المافيا بما في ذلك تهريب الأشخاص والوقود والمخدرات و أسلحة.

#ليبيا_24

2023-01-28 03:06:47

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