نائب وزير الخارجية الإيطالي السابق ماريو جيرو:

– استئناف المبادرة الإيطالية في ليبيا مهم للغاية ويمثل نقطة تحول إيجابية، منذ أن كانت بلادنا قد انسحب من هذا الملف مع (باولو) جينتيلوني عندما كان رئيساً للوزراء، واختفت تماما مع حكومتي كونتي 1 و2 وحكومة دراغي، وذلك بسبب التنافس مع فرنسا أيضاً.

– إيطاليا بحاجة إلى استعادة زمام المبادرة في ليبيا لأنها تخاطر بأن تجتاحها تركيا وروسيا، وستكون هذه مشكلة.

– لكن المسار صعب، فنحن نتحدث عن ملف معقد للغاية، يتعين على حكومة ميلوني أن تظهر فيه قدرة سياسية، لكن حقيقة أننا نسلك هذه الطريق الصعبة أمر إيجابي أصلاً.

– الاستقرار في ليبيا اليوم بمثابة وهم، والمبادرات السياسية لمختلف الجهات الفاعلة، من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة، فشلت.

– في ليبيا اليوم لم تعد هناك دولة واحدة، بل حكومتان، بأيدي الميليشيات.

– إعادة بناء الدولة يتطلب كثيراً، وسيناريوهات العراق والصومال، التي ما تزال بعيدة عن عودة الاستقرار، ليست بعيدة.

– ليبيا منقسمة إلى قسمين، كما هي الآن في الواقع، ستكون هزيمة للمجتمع الدولي ومثالًا خطيرًا للغاية للعديد من الحقائق الأخرى.

#ليبيا_24

2023-01-28 04:00:04

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