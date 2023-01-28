رئيس المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (Ecfr) في روما، أرتورو فارفيللي: – ليبي

رئيس المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (Ecfr) في روما، أرتورو فارفيللي:
– ليبيا تبقى مهمة بالنسبة لإيطاليا، لكن ليس كما كانت في الماضي.
– حكومة ميلوني لا تعيش تحت الأوهام، فقد فهمت أن الأزمة أصبحت الآن مستوطنة.
– على الاتحاد الأوروبي العمل على الوحدة لإعادة تحريك آلته السياسية على جبهته الجنوبية، بعد الإلهاء الذي سببته الحرب الروسية في أوكرانيا.
– نحن بحاجة للذهاب إلى طرابلس، وكذلك العمل على ساحات أخرى أيضاً.
– نتوقع دعمًا حقيقيًا لجهود الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق جديدة.
#ليبيا_24
2023-01-28 03:36:02
1674876962
أضف تعليقـك