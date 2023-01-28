أكد رئيس مؤسسة النفط الليبية “فرحات بن قدارة”، موافقة شركة “إيني” الإيطالية على استثمار 8 مليارات دولار لتطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا.

وقال “بن قدارة” في حوار مع وكالة “بلومبيرغ” إن الحقلين اللذين ستستثمر فيهما “إيني” سيستغرق تطويرهما نحو 3 أعوام ونصف العام، موضحاً أن احتياطاتهما تقدر بـ6 تريليونات قدم مكعب، وسيكونان قادرين على الضخ بمعدل 850 مليون قدم مكعب يومياً لمدة 25 عاما.

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