نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي نشرة درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم السبت الموافق 28-01-2023م .
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أستاذ العلوم السياسية صالح المبروك: – لا مكان للشرعية في قاموس الدول عندما يتعل
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
القبض على قاتل ابن أخيه لنزاع على أرض في قصر الأخيار
تم النشر منذُ 39 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
خالد ابريك، نجم برز نجمه في مسلسل شط الحرية بشخصية “مراجع” ونحج في تقمص هذا الدو
تم النشر منذُ 40 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
“برلمانيات من أجل ليبيا” تدين الهجوم على منزل النائب “السويح” في طرابلس
تم النشر منذُ 59 دقيقة
مصدر الخبر / الوطن الليبية
أضف تعليقـك