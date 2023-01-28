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درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم السبت الموافق 28-01-2023م

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي نشرة درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم السبت الموافق 28-01-2023م .

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت الموافق 28-01-2023م:

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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