المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ: – على جميع القادة السياسيي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ:

– على جميع القادة السياسيين الليبيين أن يعملوا معًا لتحديد موعد قابل للتطبيق للانتخابات.

– هدفنا في ليبيا رؤية القادة الليبيين يوافقون على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وتلبية مطالب الشعب الليبي بحكومة منتخبة موحدة يمكنها بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لليبيا.

– واشنطن تدعم جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لتشجيع جميع الأطراف على العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات

#ليبيا_24

2023-01-28 10:30:03

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