محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية: لا يجوز لرئيس الوزر

محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية: لا يجوز لرئيس الوزراء التوقيع على أي اتفاقية تخص مجال النفط والغاز.

ــ بن قدارة يُفرط في ثروة الدولة الليبية، وفي مكتسبات تم الحصول عليها بعد مفاوضات مريرة.

ــ لا يجوز لفرحات بن قدارة أو غيره التفاوض مع شركة إيني إلا بإذن من الحكومة.

ــ بن قدارة تجاوز القانون، وتجاوز وزير النفط والغاز، ولم يطلب الإذن من الحكومة بالتفاوض مع إيني.

ــ وزارة النفط والغاز، ليس لديها علم حتى الآن، بموافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إيني، وإذا نوقشت القضية في غيابي، فهذا إجراء باطل وغير قانوني.

ــ على بن قدارة التقدم بمذكرة بالمبررات القوية لإعادة وفتح التفاوض مع الجانب الإيطالي في هذه المنطقة.

ــ المؤسسة الوطنية للنفط، تخضع بالكامل لوزارة النفط والغاز، وأي حديث خلاف ذلك، غير صحيح.

ــ تقدمت بمراسلات كثيرة إلى فرحات بن قدارة لتطوير مصفاة #طبرق و #الزاوية، للاكتفاء من المحروقات داخليًا، دون اتخاذ أي إجراء. #ليبيا_برس (كلمة مرئية)

2023-01-28 10:49:44

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