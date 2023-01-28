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أكد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف “عبدلله محمد” خلال لقاء في طرا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف “عبدلله محمد” خلال لقاء في طرابلس جمعه بمسؤولة قطاع الشرق الأوسط في منظمة الغذاء العالمي، والسفير التشيكي في ليبيا “يان فيشيتال”، على ضرورة أن تكون شحنات الأغذية والأدوية التي تورّدها منظمة الغذاء العالمي وتقدمها على شكل إعانات، ذات جودة عالية تطابق المواصفات والمعايير المعتمدة في ليبيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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