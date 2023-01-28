النقابة العامة للمهن الطبية المُساعدة، تدعو في بيان لها، إلى التظاهر يوم الثلاثا

النقابة العامة للمهن الطبية المُساعدة، تدعو في بيان لها، إلى التظاهر يوم الثلاثاء القادم، في كل المدن الليبية، للمطالبة بحقوقهم، وتُهدد بالدخول في اعتصام مفتوح، حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

البيان: نُحمل الحكومة المسؤولية كاملة، عن الأضرار الطبية والصحية، التي قد تنشأ عن الاعتصام.

ــ تحملنا الكثير من أجل المهنة، وعلقنا الأمل على أن تُدرك الحكومة حقوقنا، وتُلبي مطالبنا مع بداية السنة الجديدة، ولكن هذا لم يتحقق.

ــ على نقباء البلديات مخاطبة مديريات الأمن، وأخذ الإذن، وحماية التظاهرة. #ليبيا_برس

2023-01-28 13:42:25

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