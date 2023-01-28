بدأ ظهر اليوم السبت اجتماع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع الو

بدأ ظهر اليوم السبت اجتماع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع الوفد الإيطالي، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في العاصمة طرابلس، ومن المقرر أن يناقش الجانبان تطوير العلاقات في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالي الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

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