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بدأ ظهر اليوم السبت اجتماع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع الو

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بدأ ظهر اليوم السبت اجتماع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع الوفد الإيطالي، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في العاصمة طرابلس، ومن المقرر أن يناقش الجانبان تطوير العلاقات في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالي الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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