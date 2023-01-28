قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن اتفاقية مؤسسة النفط مع شركة إيني الإيطالية غير شرعية وفاقدة للقانونية، والحكومة والمؤسسة ليس لهما صلاحية توقيع اتفاقية بهذا الحجم وفي الوقت ذاته الحكومة منتهية الولاية، مشيرا إلى أن الدبيبة همش دور وزير النفط والغاز محمد عون وهو المخول بدراسة هذه الاتفاقية وإعطاء الموافقة عليها بالدرجة الأولى والأخير ليس له علم.

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