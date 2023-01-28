جورجيا ميلوني من #طرابلس: التعاون بين البلدين في مجال الطاقة يعزّز الاقتصاد اللي

جورجيا ميلوني من #طرابلس: التعاون بين البلدين في مجال الطاقة يعزّز الاقتصاد الليبي.

ــ التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الطاقة، تطور هام في العلاقات الاستثمارية، هذا التعاون هو الأول من سلسلة تفاهمات قادمة.

ــ ليبيا تستطيع أن تعتمد على إيطاليا فيما يتعلق بالاستقرار السياسي، ويمكن الاعتماد على مشروع الذهاب إلى الانتخابات في زمن قصير.

ــ تكلمنا على أن نبدأ بأسرع ما يمكن في الأعمال بمطار #طرابلس الدولي.

ــ ليبيا سوق استراتيجية للشركات الإيطالية، وبلادي مدعوة للقيام بدورها تجاهها.

ــ سنعمل على وجود نظام أمني مناسب ورجوع الرحلات المباشرة بين البلدين.

ــ تحدثنا بشأن منع الهجرة غير الشرعية وهو ملف أساسي لدينا، ويجب أن تكون مساهمة #ليبيا بوقف الهجرة غير الشرعية فعّالة.

ــ الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى إيطاليا ارتفعت بنسبة 50%. #ليبيا_برس

2023-01-28 15:46:37

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