قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن الاتفاقية مع رئيس ش

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن الاتفاقية مع رئيس شركة “إيني” الإيطالية، تتضمن تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي، مشيرا إلى أن اتفاقية اليوم تعني تطوير لحقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 ترليون قدم مكعب وقدرة إنتاجية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا لفترة تناهز 25 عاما.

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