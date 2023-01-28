ذكر المجلس الأعلى للقضاء، بأن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة بموجب النص

ذكر المجلس الأعلى للقضاء، بأن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة بموجب النصوص الدستورية والقانون المدني والإداري، وأضاف المجلس عبر الحساب الرسمي، بأن وجود تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، حديث غير دقيق، موضحا أن النائب العام هو نائب المجلس الأعلى للقضاء وجزء من المجلس، والنيابة العامة هي إحدى الهيئات القضائية الست التي على رأسها المجلس الأعلى للقضاء.

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