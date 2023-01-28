محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية: القائمون على مؤسسة ال

محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية: القائمون على مؤسسة النفط يطوعون القوانين حسب مزاجهم ومصالحهم.

– لا يجوز لمؤسسة النفط التفاوض مباشرة مع شركة إيني الإيطالية.

– بن قدارة قدم مقترحا للتفاوض مع إيني إلى مجلس الطاقة الذي قدمه لمجلس الوزراء بصورة غامضة.

– حصّة إيني 30% ولا يمكن منحها أعلى من هذا الرقم ويتضمن استرداد المصاريف والربح.

– مجلس الطاقة تشوبه تجاوزات قانونية على اختصاصات وزارة النفط.

– إيني لديها قطع استكشاف منذ السبعينات وماطلت في استغلالها للحصول على مزيد من الأرباح. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-28 20:21:24

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