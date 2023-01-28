صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يستعرض مع ماتيو بيانتيد

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يستعرض مع ماتيو بيانتيدوزي وزير خارجية #ايطاليا خطة عمل الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مكافحة التهريب و المخدرات و الجريمة المنظمة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)