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صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يستعرض مع ماتيو بيانتيد

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يستعرض مع ماتيو بيانتيدوزي وزير خارجية #ايطاليا خطة عمل الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مكافحة التهريب و المخدرات و الجريمة المنظمة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





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ليبيا مباشر

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