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شهود عيان يكشفون قيام متظاهري زوارة الذين اقتحموا في مجمع مليتة النفطي بتخفيض ضخ

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

شهود عيان يكشفون قيام متظاهري زوارة الذين اقتحموا في مجمع مليتة النفطي بتخفيض ضخ الغاز لـ #إيطاليا بنسبة 50٪.

المتظاهرون في اتجاههم للسيطرة على كامل المجمع وإيقاف ضخ الغاز لإيطاليا تمامًا.

المتظاهرون اقتحموا مُجمع #مليتة النفطي ودخلوا إلى البوابة الصناعية عقب تنازل الدبيبة عن حصة ليبيا لشركة إيني الإيطالية

المتظاهرون اتجهوا لغرفة التحكم بالمجمع والحرس حاول منعهم عن طريق حاجز بشري بينهم و بين الغرفة.

المتظاهرون اقتحموا غرفة خط “جرين ستريم” وطالبوا المستخدمين بايقاف الضخ لإيطاليا. #ليبيا_برس

2023-01-28 20:49:16

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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