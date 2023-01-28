شهود عيان يكشفون قيام متظاهري زوارة الذين اقتحموا في مجمع مليتة النفطي بتخفيض ضخ الغاز لـ #إيطاليا بنسبة 50٪.

المتظاهرون في اتجاههم للسيطرة على كامل المجمع وإيقاف ضخ الغاز لإيطاليا تمامًا.

المتظاهرون اقتحموا مُجمع #مليتة النفطي ودخلوا إلى البوابة الصناعية عقب تنازل الدبيبة عن حصة ليبيا لشركة إيني الإيطالية

المتظاهرون اتجهوا لغرفة التحكم بالمجمع والحرس حاول منعهم عن طريق حاجز بشري بينهم و بين الغرفة.

المتظاهرون اقتحموا غرفة خط “جرين ستريم” وطالبوا المستخدمين بايقاف الضخ لإيطاليا. #ليبيا_برس

2023-01-28 20:49:16

1674938956