شهود عيان يكشفون قيام متظاهري زوارة الذين اقتحموا في مجمع مليتة النفطي بتخفيض ضخ الغاز لـ #إيطاليا بنسبة 50٪.
المتظاهرون في اتجاههم للسيطرة على كامل المجمع وإيقاف ضخ الغاز لإيطاليا تمامًا.
المتظاهرون اقتحموا مُجمع #مليتة النفطي ودخلوا إلى البوابة الصناعية عقب تنازل الدبيبة عن حصة ليبيا لشركة إيني الإيطالية
المتظاهرون اتجهوا لغرفة التحكم بالمجمع والحرس حاول منعهم عن طريق حاجز بشري بينهم و بين الغرفة.
المتظاهرون اقتحموا غرفة خط “جرين ستريم” وطالبوا المستخدمين بايقاف الضخ لإيطاليا. #ليبيا_برس
2023-01-28 20:49:16
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