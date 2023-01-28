وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير :

– حافظ قدور وحكومة فتحي باشاغا لم يصدر منهم إلا بيان تحذيري قبل أيام موجه للحكومة الإيطالية بشأن النفط والغاز فقط .

– اليوم الحكومة الإيطالية والدبيبة تجاوزوا النفط والغاز ووقعوا اتفاقيات بشان امن الحدود والهجرة غير الشرعية.

– الأحداث الجديدة تتطلب موقف جديد وواضح تجاه التجاهل الإيطالي في موضوع النفط والغاز وموقف حازم تجاه مذكرات التفاهم بشان أمن الحدود والهجرة غير الشرعية.

– غالبيتنا يدرك سبب صمت حافظ تجاه الإيطاليين وعدم بيانه، أو حتى تغريده على تويتر.

– هذا الحديث ينسحب على البرلمان ورئاسته ولجانه ( الطاقة الخارجية والأمن القومي ) فما الذي يمنعهم من اتخاذ مواقف.

#ليبيا_24

2023-01-28 21:09:44

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