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صور | المنفي يناقش مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء #ايطاليا استقرار #ليبيا عبر استك

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المنفي يناقش مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء #ايطاليا استقرار #ليبيا عبر استكمال خارطة الطريق للوصول إلى الانتخابات و التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية و سبل تفعيل إتفاقية الصداقة بين البلدين. #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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