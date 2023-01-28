صور | المنفي يناقش مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء #ايطاليا استقرار #ليبيا عبر استك

صور | المنفي يناقش مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء #ايطاليا استقرار #ليبيا عبر استكمال خارطة الطريق للوصول إلى الانتخابات و التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية و سبل تفعيل إتفاقية الصداقة بين البلدين. #المرصد (المكتب الاعلامي)