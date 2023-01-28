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استنكرت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” مصادرة أصول الدولة الليبية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

استنكرت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني. موضحة أن ليبيا تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها لأفريقيا الوسطى، متهمة موظفا سابقا بالاستيلاء على إدارتها في أفريقيا الوسطى.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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