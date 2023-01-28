رئيس المؤسسة الوطنية للنفظ فرحات بن قدارة: الاتفاقية مع إيني الإيطالية ستكون في تركبين بحريين مقابل شواطئ مدينة #صبراتة.

– التركيبين البحريين تم اكتشفاهما في سبيعنات القرن الماضي.

– يوجد داخل التركيبين 6 ترليون قدم مكعب من الغاز.

– الاتفاقية الموقعة مع ايني تتضمن استثمار 8 مليار دولار.

– من المتوقع ان يكون الانتاج 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

– عوائد هذا المشروع تصل الى 18 مليار دولار وسيوفر الغاز لشركات الكهرباء.

– القطاع الخاص الليبي سيكون لديه حصة من المشروع وسيوفر فرص عمل للشباب الليبي.

– هذه الاتفاقية أطلقنا عليها اتفاقية إعادة الحياة لقطاع النفط الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-29 00:20:19

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