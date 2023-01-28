عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – بن قدارة جديد على الوطنية للنفط لكن عون يع

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– بن قدارة جديد على الوطنية للنفط لكن عون يعلم خبايا هذه الاتفاقية غير القانونية.

– نُعارض كل ما هو غير قانوني في هذه الاتفاقية سواء في التنقيب أو الاستكشاف.

– لماذا لم تعرض بنود الاتفاقية بما أنها تهم كل الليبيين وفي مصلحة ليبيا.

– حكومة الدبيبة المنتهية الولاية تنفرد بالقرارات.

– الاتفاقية جاءت في الفترة الحرجة التي ارتفع فيها سعر برميل النفط عالميًا.

– أؤيد كلام عون الذي وصف الاتفاقية بأنها غير قانونية وليست في مصلحة ليبيا.

– لجنة الطاقة بمجلس النواب والحكومة الليبية سيكون لها رد على هذه الاتفاقية.

#ليبيا_24

2023-01-28 23:04:34

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